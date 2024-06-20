Путин в отчаянии пошел на союз с 'бездарным диктатором', это опасно, - The Telegraph

В основе соглашения лежит обязательство о взаимной обороне, которое требует, чтобы обе страны пришли на помощь друг другу в случае нападения.

В оборонном пакте, который диктатор Владимир Путин подписал вчера со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, нет ничего "мирного". Наоборот, всеобъемлющее стратегическое партнерство, согласованное между двумя лидерами во время визита российского правителя в Пхеньян, демонстрирует углубление связей между двумя государствами-изгоями.

Как говорится в материале The Telegraph, Путин объяснил, что заключение пакта между Москвой и Пхеньяном является ключевым для противостояния усилиям США и их союзников насадить "неоколониалистическую диктатуру" по всему миру.

В основе соглашения лежит обязательство о взаимной обороне, которое требует, чтобы обе страны пришли на помощь друг другу в случае нападения. После того, как Ким Чен Ын приветствовал подписание "мирного и оборонного" пакта, Путин четко дал понять, что он предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон".

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"Этот союз можно назвать "НАТО для бедняков". Тот факт, что оба режима посчитали необходимым сплотиться в защиту друг друга, свидетельствует об их фундаментальной слабости", - пишет издание.

Союз с "бездарным диктатором"

Сама церемония подписания имела подтекст советской эпохи, когда Москва помогла установить у власти династию Кимов в конце Второй мировой войны. Северокорейцы сделали все возможное, чтобы продемонстрировать важность своего антизападного соглашения. Тщательно спланированная встреча между двумя лидерами состоялась перед большим баннером, который провозглашал, что "северокорейско-российская дружба будет вечной". Со своей стороны, Путин пытался поразить Кима, подарив ему лимузин Aurus стоимостью более 300 тысяч долларов, известный как "российский Rolls-Royce".

Но эти явные проявления диктаторского потребления не могут скрыть тот факт, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, которое усиливается, было налажено от отчаяния, пишет издание.

Несмотря на всю браваду Путина относительно прогресса, которого, по его словам, достигают его войска в Украине, суровая правда заключается в том, что россияне понесли катастрофические потери. По оценкам западной разведки, количество погибших в российских войнах сейчас превысило отметку в 350 000.

Если Россия действительно стала военной сверхдержавой, чтобы конкурировать с Западным альянсом, тогда Москва не пошла бы на сделку с "бездарным диктатором" Кимом.

Киму нужны технологии

Северные корейцы в еще худшем положении. Пхеньян отчаянно нуждается в продовольствии, топливе, деньгах и высококачественных технологиях вооружения, чтобы помочь ему пережить экономические санкции, введенные из-за его программы ядерного оружия.

Несмотря на это, нельзя недооценивать опасность для международной безопасности, которую представляет углубленное сотрудничество между этими двумя ядерными диктатурами.

Военная поддержка, которую оказывает Северная Корея вместе с Китаем и Ираном, оказалась жизненно важной для поддержки военных усилий Путина в то время, когда российской армии не хватает оружия. С тех пор, как Ким Чен Чен Ын начал теснее общаться с Путиным, произошло резкое увеличение поставок северокорейских боеприпасов.

Официальные лица США сообщают, что более 10 000 транспортных контейнеров, наполненных артиллерийскими снарядами, ракетами и другим вооружением, было отправлено в Россию, причем с сентября по украинским целям было запущено по меньшей мере 10 ракет северокорейского производства. Ракетные системы Пхеньяна основаны на разработках советских времен, как и иранские, что означает, что их можно легко адаптировать для российских систем огня.

То, что Ким Чем Чен Чен получает в обмен на военную поддержку Путина, является более непрозрачным, хотя северокорейцы не скрывают своего желания развивать свои космические, ракетные и ядерные программы.

Не случайно, что вскоре после возвращения Кима после встречи с Путиным в сентябре прошлого года северокорейцам наконец удалось запустить свой первый военный разведывательный спутник "Malligyong-1" после двух предыдущих неудачных попыток. Наличие доступа к таким спутникам улучшает способность Северной Кореи точнее поражать силы оппозиции своими ракетами.

Пхеньян также стремится получить доступ к российскому опыту в других сферах, таких как новейшее вооружение, ядерное обогащение и атомная тяга для подводных лодок.

Спорным является то, насколько технологическое сотрудничество Путин готов наладить с Пхеньяном, особенно если это рискует оттолкнуть другого ключевого союзника Кремля, Китай.

"Поскольку западные лидеры должны принять во внимание еще одно соображение: новый северокорейско-российский оборонный пакт не следует рассматривать изолированно. Обе страны также тесно связаны с Ираном и Китаем, двумя автократическими режимами, которые так же преданы подрыву западного альянса. И чем теснее они будут сотрудничать, тем больший риск они представляют для нашей будущей безопасности", - подытожило издание.

Визит Путина в КНДР

19 июня российский диктатор Путин побывал в Пхеньяне. По данным обозревателей западных СМИ, этот визит является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом.

В Белом доме считают визит Путина в КНДР и подписание с ее лидером Ким Чен Ыном договора " расширением партнерства".

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