Путин сузил список источников информации и не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

Президент РФ Владимир Путин все чаще принимает решение о войне против Украины в изоляции без влияния высшего военного руководства.

"Путин принимает ключевые решения в основном самостоятельно, без существенного влияния со стороны российского Генштаба", - пишет Newsweek со ссылкой на отчет аналитического центра глобальной политики RAND Corporation.

Как отмечается, президент РФ сильно сузил список источников информации, а также не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

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По словам экспертов, на результативность российских войск также влияют сообщения о чистках высшего руководства и перестановках среди командующих, отвечающих за операции на фронте. Добавляется, что кризисы, с которыми в последнее время сталкивается Россия, затронули и главу страны-террористки лично. В частности, он стал более озлобленным.

Аналитики отметили, что руководители Кремля теперь "более нерешительны" в отношении эскалации конфликта с НАТО. Неопределенности добавляет также непредсказуемость Путина. Однако на Западе недооценили страх Москвы перед Североатлантическим Альянсом и связанное с ним нежелание к прямому противостоянию.

Война в Украине - новости о Путине

По данным ГУР, Путин и его окружение, несмотря на пропагандистские заявления о возможности воевать годами, не готовы к этому.

Политолог Валерий Соловей убежден, что смерть Путина возможна до конца осени.

В то же время политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман оценил кандидатов, которых чаще всего называют возможными преемниками Путина. Среди потенциальных кандидатов военачальник и губернатор Тульской области России Алексей Дюмин, глава российского правительства Михаил Мишустин и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева – Дмитрий.

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