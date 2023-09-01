Россия в стратегическом тупике, ни одна из целей войны не выполнена.

Президент России Владимир Путин и его окружение, не смотря на пропагандистские заявления о возможности воевать годами, не готовы к этому.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom. Он считает, что для Путина точка невозврата и "красная линия" уже давно пройдены.

"И это понимают многие представители его режима и бизнеса, так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш, поскольку ни одной из целей этой войны не достигнуто", - сказал Юсов.

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По словам представителя ГУР, в Кремле это прекрасно понимают, все видят курс рубля и многие другие вещи.

Юсов сказал, что кремлевская пропаганда говорит на внешнюю аудиторию о возможностях и готовности России воевать годами. В то же время на внутреннюю аудиторию "такого посыла нет". По его словам, россиян убеждают, что все идет по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война - где-то далеко.

"Это означает, что на самом деле Путин и его режим боятся долгой войны. Иначе риторика внутри РФ была бы абсолютно другой", - сказал он.

Затяжная война - новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что затягивание войны в Украине не было изначальной целью Кремля. Сейчас это стало вынужденной мерой из-за провала российского "блицкрига" с одной стороны и недостаточной помощи Запада Украине с другой стороны.

По мнению экспертов, способность Кремля выдержать затяжную войну в Украине непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своего потенциала.

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