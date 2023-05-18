При этом в России все еще ездят по тюрьмам и вербуют заключенных.

В России ухудшается ситуация с мобилизацией, из-за чего Кремль начинает зазывать воевать против Украины иностранцев. Более того, хотят привлечь даже бездомных собак. Эту информацию в своем YouTube-канале прокомментировал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что и Киев, и западные партнеры нашей разведки оценивают мобилизационный резерв РФ в 15 миллионов человек. А министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что вообще 17 или 18 млн они могут поставить под ружье.

"И при этом Россия ездит по тюрьмам, вербует заключенных. При этом пытается привлечь наемников в Сирии, Африке, в Ливии, пытается вербовать где-то в странах Центральной Азии", - говорит Жданов.

А сейчас, продолжил эксперт, в России еще и внесли изменения в законодательство о том, что иностранные граждане могут подписать контракт с ВС РФ на прохождение службы, и за это им в качестве награды выдадут российский паспорт.

"Я не думаю, что российский паспорт настолько ценится сегодня в мире. Это не американский, не израильский... Вот чтобы за паспорт кто-то готов был воевать", - говорит Жданов.

По его словам, это свидетельствует о катастрофической нехватке мобилизационного ресурса в РФ. Кремль не может сегодня обеспечить человеческим ресурсом ту часть ВС РФ, которая воюет в Украине.

"Даже решили собак мобилизовать бродячих в Российской Федерации. Кстати, тоже разговор идет на законодательном уровне: хотят принять такой закон или поправку в закон, например, "Об обороне России", - подытожил военный эксперт.

Идея отправлять бездомных собак на войну против Украины

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил обучить "разным навыкам" российских бродячих собак и отправить их на войну против Украины. Он отметил, что в РФ "очень много кинологов".

Напомним, в декабре 2022 года депутат от Компартии РФ предлагал использовать бездомных собак на войне в качестве противотанкового оружия.

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