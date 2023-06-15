Глава страны-агрессора написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" с лидером Китая.

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина по случаю его 70-летнего юбилея. Соответстующий текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

В текте поздравления глава страны-агрессора "расплылся" в комплиментах в адрес Си Цзиньпина и назвал его "дорогим другом".

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в поздравлении.

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Также Путин написал, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" по вопросам двусторонней и международной повестки дня "на благо народов России и Китая".

"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключает Путин.

Китай и его позиция по войне в Украине

В КНР утверждают, что их сотрудничество с РФ никоим образом не касается военных поставок и не нарушает международные нормы. В то же время, в СМИ постоянно всплывает информация, что РФ получала амуницию китайского происхождения.

Кроме того, Китай воздерживается от открытого осуждения полномасштабного российского вторжения в Украину.

В конце февраля 2023 года Китай представил свой так называемый мирный план, при этом войну в Украине он назвал "украинским кризисом". В нем нет требования о "выводе российских войск".

Зеленский назвал этот документ не мирным планом, а просто выражением своего мнения.

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