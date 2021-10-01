По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего бревна, не справился с управлением.

В Аргентине бревна лесовоза прошили насквозь автобус с пассажирами.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщило местное агентство Prensa Latina.

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от города Эунаполис, на северо-востоке страны.

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего бревна, не справился с управлением. Автомобиль занесло, в результате чего перевернулся его прицеп. Съехавшие бревна прошили автобус и фургон, которые двигались по встречной полосе.

В результате аварии погибли 12 человек, еще 22 человека получили ранения – шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

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Днем 15 сентября возле населенного пункта Рава Мазовецкая в Лодзинском воеводстве столкнулись автобус и грузовик, в результате чего трое мужчин, ехавших в автобусе, погибли на месте, в том числе 39-летний гражданин Украины.

Еще двоих госпитализировали с серьезными травмами, но один из них, 37-летний украинец, скончался в больнице.

Автор: Денис Прядко