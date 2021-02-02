Любые санкции, которые не будут включать заморозку газопровода, даже не привлекут внимание российского правительства.

Отравление оппозиционера Алексея Навального и его арест, а теперь еще и полицейское насилие беспрецедентных масштабов. Франция теперь, как и США, требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Сколько еще федеральное правительство Германии будет оправдывать сомнительный энергетический проект?

Об этом пишет Die Welt, напоминая, как российская полиция жестоко избивала участников протестов. Без сознания мужчину просто бросили в автозак. Боец ОМОН достал свое огнестрельное оружие и нацелил на людей на улице. Фото с протестов по всей России, которые вспыхнули после ареста оппозиционера Алексея Навального, шокируют.

Читайте такжеNew York Times: Оккупация Крыма больше не защищает Путина от протестовКритики Кремля еще никогда не сталкивались с таким уровнем репрессий, как в минувшее воскресенье. Согласно данным правозащитной организации OVD-Info, по меньшей мере 5135 человек были арестованы в 88 городах по всей России. И это горький рекорд. Более 100 журналистов столкнулись с перешкоджаннями их работе и были арестованы. Против демонстрантов и сторонников Навального было возбуждено 40 уголовных производств.

Но в Берлине все эти зверства вызывали лишь риторическую реакцию. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель требовала немедленно выпустить Навального из тюрьмы. А министр иностранных дел Гайко Маас призвал Россию соблюдать верховенство закона. Но Берлин не хочет предпринимать жестких шагов против Москвы.

Издание напоминает, что во Франции президент Эммануэль Макрон продвигал сближение с Россией. Но теперь его страна тоже требует остановить строительство " Северного потока-2". США и несколько европейских стран включая Польшу длительное время критиковали этот газопровод. Они предостерегают о чрезмерной зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для стран Восточной Европы. Но Берлин в понедельник снова повторил, что не собирается менять свою позицию в отношении "Северного потока-2".

В вопросе санкций, Германия хочет подождать конца суда над Навальным, который начался сегодня.

"Все будет зависеть от того, какое решение примет этот суд", - сказал Маас.

Критику Кремля грозит три года в тюрьме. Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает наказать Россию, в частности, заморозить строительство "Северного потока-2". Но Меркель настаивает на том, что газопровод имеет "сугубо коммерческий характер" и его нужно отделить от политических проблем.

"В Кремле рады слышать такие слова. В конце концов, это означает, что Германия-важнейший партнер России в Европе - предпочитает молчаливое стояние в стороне, пока Москва совершает дипломатические ошибки. Если федеральное правительство будет придерживаться своей позиции до завершения строительства "Северного потока-2", у Москвы не будет никаких причин прекратить репрессии против своего народа и развязывать войны за рубежом. А торговля с Россией будет отделена от политики", - говорится в статье.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Меркель предала саму себя, когда стала на защиту "Северного потока-2"Издание добавляет, что утверждение о якобы сугубо коммерческой природе "Северного потока-2" скрывает реальные интересы России. Газопровод нужен ей, чтобы обойти Украину в маршруте поставки газа в Европу. Санкции, которые не затронут этот газопровод, не смогут поставить Путина на место.

Выпустят ли Навального на свободу, если "Северный поток-2" будет заморожен? Это другой вопрос. Последнее усиление репрессий против него и его сторонников можно рассматривать как паническую чрезмерную реакцию. Так ведет себя правитель, почувствовавший, что теряет власть.

На самом деле Навальный и его сторонники далеки от того, чтобы свергнуть режим Путина. Репрессии имеют смысл, если посмотреть на них с позиции российского правительства. Кремль хочет расчистить политический ландшафт для себя перед выборами депутатов Госдумы, которые запланированы на осень. Путин хочет, чтобы его партия "Единая Россия" сохранила контроль над парламентом.

Ожидания, к которым прибегает федеральное правительство Германии, не текут на этот процесс. Даже визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Боррелля в Москву не заставит Кремль отказаться от своего жестокого поведения. Потому что все это соответствует его планам.

Путин не сойдет со своего агрессивного курса, который он взял после большой волны протестов в 2012 году. Только международное сообщество включая Германию и Европу может заставить Россию заплатить высокуюцену.

Протесты в России: что нужно знать

Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.

23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 лица.

31 января акции прошли по всей России.

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Перевод: Лесь Дымань