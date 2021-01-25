По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января.

Читайте также"Вышло мало людей": у Путина прокомментировали акции протеста в РоссииОб этом он рассказал в интервью Financial Times, пишет DW.

По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Дуда.

Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального, передает агентство AFP.

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более 2500 человек по всей России.

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Автор: УНИАН