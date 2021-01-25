Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января.
Читайте также"Вышло мало людей": у Путина прокомментировали акции протеста в РоссииОб этом он рассказал в интервью Financial Times, пишет DW.
По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.
"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Дуда.
Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального, передает агентство AFP.
Протесты в России из-за ареста Навального
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.
- 23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более 2500 человек по всей России.
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