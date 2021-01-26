Десятки тысяч фермеров, которые протестуют против аграрных реформ индийского премьера Нарендры Моди, прорвались через полицейские баррикады, чтобы проникнуть в исторический комплекс Красного форта в Дели.
Об этом сообщает ВВС.
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"По меньшей мере один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся", - говорится в сообщении.
Аграрная реформа в Индии
Как сообщается, законы, направленные на дальнейшее открытие сельского хозяйства для свободного рынка, вызвали протесты осенью.
Одно из самых больших изменений заключается в том, что фермерам разрешат продавать свою продукцию по рыночной цене непосредственно частным игрокам - сельскохозяйственным предприятиям, сетям супермаркетов и онлайн-магазинам.
Но фермеры в основном обеспокоены тем, что это в конечном итоге приведет к закрытию контролируемых правительством оптовых рынков и прекращению политики гарантированных цен, что они останутся без запасного варианта реализации продукции.
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