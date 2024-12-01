На протяжении всего времени российско-украинской войны в составе ВСУ воевало немало граждан Грузии.

В Грузии разворачивается противостояние между пророссийским правительством и оппозиционно настроенной частью народа. Учитывая это, часть грузинских добровольцев, которые в рядах ВСУ защищают Европу от российского нашествия, могут вернуться на родину. Соответствующее заявление обнародовал председатель военного комитета "Кавказского Союза" Ладо Гамсахурдия.

"Командиры грузинских подразделений, которые входят в военный комитет Кавказского Союза, на внеочередном совещании решили вернуться в Грузию и ждут сигнала от президента Грузии!" - написал он в своем Твиттере.

Гамсахурдия призвал всех членов военного комитета "Кавказского Союза" объединиться под эгидой Национальной гвардии Грузии.

Видео дня

Руководители "Кавказского легиона" Георгий Кесарели, Гоча Хорава и Вако Суладзе также опубликовали видеообращение, в котором выразили желание "защитить национальный суверенитет Грузии и гражданское население в любой форме от любой угрозы".

Политический кризис в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись в конце октября, победила правящая партия "Грузинская мечта", которую считают пророссийской.

Оппозиционные силы и действующий президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты этих выборов. А когда на днях правительство объявило о замораживании планов евроинтеграции Грузии, в Тбилиси вспыхнули масштабные протесты против действующего правительства и против результатов парламентских выборов.

Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку (ее каденция заканчивается в декабре), пока не состоятся новые, честные выборы в парламент.

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