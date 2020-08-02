В Берлине во время митинга против коронавирусных ограничений пострадали 18 полицейских - СМИ

Полиция прекратила акцию так как протестующие не хотели соблюдать дистанцию ​​и надевать маски.

В Берлине во время акции против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, пострадали 18 правоохранителей.

Как сообщает Deutsche Welle, трое правоохранителей госпитализированы.

Читайте такжеВ Берлине тысячи людей протестовали против карантина (фото)

Люди против масок

Отмечается, что полиция была вынуждена прекратить митинг из-за того, что протестующие не хотели соблюдать дистанцию ​​и надевать защитные маски.

"Однако демонстранты встречали призывы и действия правоохранителей громким осуждением. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 17 тысяч участников акции, прошедшие улицам, впоследствии присоединились к согласованному местными властями митингу. По оценкам полиции, общее количество протестующих составило около 20 тысяч.

Основное требование протестантов

Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мер. Они призывали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Хронология событий

1 августа 2020 года в Германии состоялась демонстрация против коронавирусных ограничений. Акция состоялась на фоне роста количества заражений в стране.

По данным Института имени Роберта Коха, в ФРГ за последние сутки подтвердили 955 новых заражений коронавируса, тогда как в начале июля за сутки фиксировали преимущественно до 500 случаев.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали более 209,6 тысяч заражений и 9148 смертей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram