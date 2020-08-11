Жена оппозиционера назвала Лукашенко нелегитимным и просит мир гарантировать новые выборы

Политик считает, что заявлением о том, что протестами якобы управляют из-за границы Лукашенко действительно хочет скрыть преступления против своего народа.

Жена оппозиционера Вероника Цепкало поддержала кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, назвав ее единственным легитимным главой государства.

Эмоциональное видео опубликовала белорусская служба Радио Свобода.

«Мы понимаем, что 9 августа 2020 Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране - это ты, Светлана Тихановская», - обратилась она к оппозиционерке, добавив, что власть не понимает, что белорусы борются не только за победителя выборов, но и за свое базовое право - свободные и честные выборы.

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По ее мнению, заявлением о том, что протестами якобы управляют из-за границы Лукашенко самом деле «хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества».

«ОМОН, силовики, остановитесь! Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает устные приказы? Ваша жизнь и свобода этого достойны? Как вы будете спать ночью? Как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам? Как вы с этим будете дальше жить?», - обратилась к правоохранителям Цепкало.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также состоялись массовые задержания по всей стране.

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