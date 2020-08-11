В Польше считают, что ЕС не удастся избежать санкций в случае ухудшения ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что необходимо побуждать президента Беларуси Александра Лукашенко следовать мирным путем и взаимодействовать с Западом.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС не удастся избежать введения санкций в случае ухудшения ситуации в Беларуси.

Как сообщает польское издание wPolityce, об этом Чапутович сказал в Риге на встрече с главами МИД Латвии, Эстонии и Финляндии.

"Все еще есть шанс, что Беларусь избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко следовать мирным путем, развивать отношения с Западом и Европейским Союзом. Конечно, если дела пойдут неправильно, то будет очень трудно избежать санкций", - подчеркнул Чапутович.

Главы МИД Польши, Латвии, Эстонии и Финляндии отмечают, что вопрос введения санкций находится на повестке дня, но они будут крайней мерой.

"Мы должны оказать давление на власти Беларуси, прежде всего, чтобы освободить политических заключенных. Диалог - это долгосрочная цель. Мы должны побудить власть в Минске к переговорам и для получения демократической легитимности", - заявил Чапутович.

Санкции против Беларуси: что этому предшествовало

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций протеста в ночь с 9 на 10 августа, в ночь на 11 августа - более 2000.

Сегодня, 11 августа, вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси.

Глава МИД ФРГ Гайко Маас также заявил, что Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси.

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