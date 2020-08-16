Украина в ПАСЕ инициировала декларацию из-за событий в Беларуси

Подписанты документа настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса.

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат (фракция «Слуга народа») Елизавета Ясько инициировала декларацию по поводу событий в Беларуси.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я инициировала Белорусскую декларацию - документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации», - сообщила она и обнародовала текст на своей странице.

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Ясько заметила, что декларацию поддержали большинство членов делегации Украины в ПАСЕ. Также, добавила она, документ подписали председатель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски, латвийской - Инесе Либиня-Эгнере, литовской - Альгирдас Буткевичюс и Великобритании - Роджер Гейл.

Подписанты заявляют, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование 9 августа и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не показывают свободного волеизъявления белорусского народа.

Авторы документа осуждают применение насилия к участникам мирных собраний, призывают власти немедленно освободить всех задержанных и будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против демонстрантов.

Они также настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса и выражают готовность «фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров». Российскую Федерацию предостерегают от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Светлана Закелова