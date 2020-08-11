Президент Литвы о скандальном заявлении Тихановской: никто в здравом уме не поверит

Гитанас Науседа объяснил, что сейчас Тихановська должна восстановить силы после пережитого шока и физических испытаний.

Президент Литвы Гитанас Науседа согласился, что видео с заявлением белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, на котором она призвала людей отказаться от протестов, записывали под давлением.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеВ Польше считают, что ЕС НЕ удастся избежать санкций в случае ухудшения ситуации в Беларуси

«Никто в здравом уме не поверит, что видео было записано добровольно. Это еще одно доказательство того, какими методами ломают дух человека и нации. Мы являемся свидетелями таких методов в последние недели», - написал он.

Литовский глава пояснил, что в настоящее время Тихановская должна восстановить силы после пережитого шока и физических испытаний. Также Науседа добавил, что страна готова приютить всех, кто борется за свободу и демократию.

Ситуацию с эскалацией протестов в Беларуси президент Литвы пообещал сегодня обсудить с главой ЕС Шарлем Мишелем.

Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. Позже в сети появилось видео с обращением политика к протестующим, в котором она просила людей больше не выходить на акции протеста и позаботиться о здоровье родных.

Вскоре СМИ опубликовали доказательства того, что видеообращение Тихановской сняли в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. А в штабе заявили, что заявление оппозиционерка сделала под давлением силовиков.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановськои: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.

В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов. Кандидат в президенты Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram