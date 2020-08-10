Во время столкновений в Минске пострадал ребенок - СМИ

По свидетельству очевидцев, ребенок мог получить травму из-за взрыва.

Во время разгона мирных протестующих в Минске пострадал ребенок.

Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что вечером 9 августа мальчик вместе с матерью и сестрой находился у магазина на улице Заславский. Неподалеку от магазина произошел взрыв - очевидцы не могут сказать точно, была ли это светошумовая граната или дымовая шашка - в панике ребенок упал и повредил руку.

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"Они оттуда убежали, мальчик упал, начал плакать, довели до ближайшего крупного магазина, чтобы вызвать скорую. Скорую нельзя было вызвать - диспетчер говорила, что все машины заняты. В результате мы заметили скорую, которая приезжала на соседнюю улицу, подбежали туда, позвали врачей. Тогда еще был газ во дворах, потом пришлось промывать глаза. Медики осмотрели мальчика и повезли ребенка в скорую ", - рассказал очевидец происшествия.

Согласно сообщению, похоже, что в 5-летнего мальчика травма руки - перелом или вывих плеча.

Протесты в Беларуси: что произошло

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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