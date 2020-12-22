Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не уйдет в отставку.

На площади Республики в Ереване проходит митинг «Движения за спасение Отечества». Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Читайте такжеАрмения и Азербайджан обменялись военнопленнымиОб этом пишет Радио Азатутюн.

Оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку. К ним присоединились 700 адвокатов, сообщил представитель партии АРФД.

Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Оппозиционные силы требуют сменить Пашиняна на «временного» премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х.

Сам премьер-министр Пашинян считает оппозиционное движение «бунтом [бывших] элит». Он заявил, что «реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году «элитой» и народом».

«Но в любом случае решающее слово будет за народом, потому что, если народ скажет свое слово, «элита» ничего не сможет сделать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы люди не упустили возможность сказать свое слово. Но на данный момент приоритетом для нас является обеспечение внешней безопасности Армении и Арцаха [Карабаха]. В этих действиях внешняя безопасность ни в коем случае не должна ставиться под вопрос», - написал он.

Война за Карабах 2020

Как сообщал УНИАН, 27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: УНИАН