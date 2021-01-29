Российский оппозиционер показал, как можно использовать технологии для мобилизации общественного несогласия.

Во время видео-конференции со студентами на этой неделе президент России Владимир Путин сделал потрясающее заявление, что заключенный оппозиционер Алексей Навальный вступил в сговор с иностранными разведками. Вместе они якобы пытаются "промыть мозги" российскому населению.

Путин сказал, что у него не было времени смотреть сенсационное видео Навального об огромном роскошном дворце на побережье Черного моря, который якобы принадлежит российскому президенту. Но при этом он возразил, что он или кто-то из его семьи имеет какое-то отношение к этой недвижимости, которую команда Навального сняла с помощью беспилотника, - пишет Financial Times.

Читайте такжеПропагандисты РФ выложили видео из дворца Путина на начальном этапе строительства и доказывают, что Навальный соврал (видео)Эта очаровательная мини-сага, в которой смешались политика с высокими ставками и мелкий фарс, демонстрирует, насколько сильно изменился мир после падения СССР. И как радикально изменились технологии протеста. Способность политического активиста публиковать видео сформировала национальные дебаты и дала искру для вспышки массовых протестов в 125 городах по всей России. А сам автор в это время сидел в камере московской тюрьмы. Эта ситуация проливает свет на то, как контроль информации перевернулся с ног на голову.

В конце 1980-х годов приходилось читать "самиздаты" диссидентов. Поскольку это был самый полезный источник информации в стране. "Самиздат" или самостоятельно изданный материал был в то время единственным инструментом, который позволял диссидентам поддерживать связь между собой и с внешним миром.

В то же время, советская Компартия контролировала телевидение, все радиостанции, газеты и издательства. КГБ подавлял все независимые голоса. Как писал Питер Реддавей в своей книге "Диссиденты", активисты-правозащитники переписывали стенограммы политических судов, запрещенные статьи, стихи и рассказы, используя "копирку", чтобы потом делиться этими материалами с друзьями и контрабандой переправлять за границу.

Читайте такжеAtlantic Council: У Украины есть веские причины не доверять НавальномуОднако, самый влиятельный "самиздат" среди интеллектуалов читали небольшие группы людей. Но интернет-революция сделала так, что теперь мы живем в мире информационного перенасыщения, а не дефицита. Каждый, у кого есть смартфон, может сам стать издательством или видео-студией, публикуя собственные взгляды на события. Вызов сегодня заключается не в том, будет ли информация опубликована или подавлена, а в том, будет ли она мобилизована или ею сманипулируют.

Лектор Королевского колледжа Лондона и эксперт по русскому интернету Грегори Асполов говорит, что Навальный всегда был чрезвычайно изобретательным в том, как он пользуется технологиями. Запустив свой блог, Навальный начал накапливать идеи онлайн, использовать открытые данные для расследования коррупции, собирать электоральные данные для разработки умных стратегий голосования, а также производить видео, которые развлекают. Он также говорит на том же надменном языке, что и его последователи в социальных сетях.

"Сочетание инновации и юмора делает его таким успешным оппозиционным деятелем", - сказал Асмолов.

Интересным вопросом, который возможно так и останется без ответа, заключается в том, почему Путин оставил интернет России открытым в 2000-х годах. Ведь в это время Китай построил Great Firewall, который позволил Пекину больше контролировать сеть. Кремль тоже постепенно сжимал хватку на горле интернета, в частности взял под контроль социальную сеть VKontakte. Он также одобрил более жесткие законы для установления цифрового суверенитета и ограничения иностранных платформ.

Читайте также"Путин начал травить Навального": экс-депутат Госдумы рассказал, когда освободят оппозиционераКак показали выборы в США, Кремль знает, как играть в онлайн-игры. Это привело к началу постоянных попыток преследовать сторонников Навального в сети. В последнее время последние перешли в TikTok, чтобы распространить видео и мобилизовать участников протестов, а также использовали Telegram для коммуникации. Instagram тоже стал важным барометром политической погоды. Российская певица Алла Пугачева "взорвала интернет", подписавшись на Навального в Instagram и удалив своего бывшего мужа, лояльного к Кремлю.

Интернет-исследователи, такие как Зейнеп Туфекчи, отмечают, что цифровым активистам часто легко использовать социальные сети для мобилизации временных протестов. Но гораздо труднее построить долговременную организационную устойчивость. И в этом заключается вызов для Навального.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань