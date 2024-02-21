На границе с Польшей продолжаются протесты: польские фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, а польские перевозчики требуют, чтобы украинские коллеги снова должны были получать разрешения. Абстрагируясь от экономической составляющей, фото с рассыпанным зерном, распахнутыми вагонами, а особенно трактором (слишком свежее в памяти "Введите войска") - триггерят и вызывают возмущение. Отличная почва для ответных акций. Оправдание для ответных акций. Искушение силовых акций…

Даже если их не будет, то они могут быть срежиссированы. Если это произойдет, то не исключено, что такие акции получат общественную поддержку - общество наэлектризовано в обеих странах. Тогда маховик общественной мысли запустит уже необратимые процессы. И будет поздно разбираться, на чьих руках первая кровь.

Этого категорически нельзя допустить. КАТЕГОРИЧЕСКИ. И если уж здесь не хватило политической воли, то остается надеяться лишь на профессионализм спецслужб.

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Еще один момент - все чаще раздаются голоса о поиске обходных путей. Румынию рассматривают как вариант. Там этого уже с нетерпением ждет AUR - популистам позарез надо "заварухи", чтобы усилить рейтинги в год выборов (они и без того в тройке лидеров). Методичка апробирована в Польше. Только перевести - даже в адаптацию вкладываться не надо.

На этом всем фоне подвешивается вопрос военно-технического сотрудничества в регионе

А если Венгрия? Орбан получает железный аргумент, что все делал правильно и, соответственно, приятные бонусы от своего электората на выборах в Европарламент (ну, и очередное признание того, какой же он мудрый "отец нации").

Но кроме этого надо учитывать косвенные последствия.

На этом всем фоне подвешивается вопрос военно-технического сотрудничества в регионе: совместные предприятия по производству оружия и боеприпасов, хабы, инвестиции - все под сомнением. Кто будет инвестировать в регион, где фермеры и "фермеры" "могут блокировать логистические цепочки?

Польша также подрывает собственные лидерские позиции в регионе. И в Триморье и в Бухарестской девятке к Варшаве относились с осторожностью - большая страна может быть лидером, лишь если не тянет одеяло на себя. Сейчас из-за фермерского вопроса они словно на одной волне с другими соседями, но при этом каждый из соседей ставит пометку карандашиком: "когда у лидера преобладает национальный эгоизм, то может не стоит делегировать ему формальные или неформальные права представлять регион?". С другой стороны, и Старая Европа задумывается: "Поляки за развитие региона, или за собственное усиление в ЕС, которое принесет лишь расколы в Союзе?". Могут вспомнить слова еврокомиссара по расширению Гюнтера Ферхойгена, который в 2003 году комментировал первые шаги Польши в ЕС и говорил, что, учитывая эти шаги, сожалеет об усилиях, которые приложил к членству Польши в ЕС. Со временем идею можно раскрутить. Тогда потенциал и авторитет, который построила Варшава, извините, псу под хвост. Конечно, регион от этого не выиграет.

Важно понимать, как глупость и тактические интересы, эгоизм и недостаток солидарности облегчают задачу врагу человечества

Старая Европа и евроинституции наблюдают: бывшие "новые члены" с потенциальными "новыми членами" так дискутируют, что аж чубы трещат. А что будет дальше? Аппетита ускоренной интеграции это не добавляет.

Между тем где-то за океаном у сторонников изоляционизма дополнительный аргумент: зачем вкладываться в Европу, которая никак не даст себе совет?..

Кому все это выгодно расписывать не буду. Но важно понимать, как глупость и тактические интересы, эгоизм и недостаток солидарности облегчают задачу врагу человечества. Как писала Лина Костенко: "Все против всех, все со всем не согласны. Злость движет людьми. Но в сторону бездны".

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы региональных инициатив и соседства