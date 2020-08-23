Лукашенко подталкивает белорусов к более радикальным действиям - оппозиционер

Экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем", отмечают в оппозиции.

В Беларуси президент Александр Лукашенко подталкивает оппозицию к радикальным действиям, ситуация становится все опаснее. На этом фоне нарастает угроза коллапса белорусской экономики.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский.

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"Люди сегодня видят, что власть не идет на диалог, не идет на переговоры - и они требуют все больше и больше радикальных действий. И эта ситуация опасна, потому что, во-первых, Лукашенко не поддерживает подавляющее большинство населения. В этом белорусский народ един, и этими фейковыми митингами якобы на поддержку Лукашенко никого не обманешь, потому что люди понимают, что это маргинес, который свозится БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи - ред.) и провластными организациями из всех окрестных поселков", - рассказал Рымашевский.

Белорусский оппозиционер отметил также, что экономическая ситуация в стране "ухудшается с каждым днем".

"У нас курс евро и доллара уже через неделю поднялся на 25%, люди забирают сбережения из банков. Пребывание Лукашенко у власти означает неизбежный экономический коллапс для Беларуси, потому что уйдет, уже уходит, отсюда бизнес, пока работа поставлена на паузу - неизбежны инфляция и девальвация", - заявил он.

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Автор: Андрей Василюк