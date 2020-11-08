Протестующие обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября.

В столице Грузии Тбилиси происходят столкновения между полицией и протестующими. Участники акции заявляют о массовых фальсификациях во время выборов в парламент и требуют перевыборов.

Как передает JAMnews, 8 ноября грузинская оппозиция выдвинула властям ультиматум: глава ЦИК должен уйти в отставку, а действующее правительство – освободить политзаключенных и назначить перевыборы. Правительство уже отвергло требования оппозиции, назвав их абсурдными.

Тем временем в центре Тбилиси собрался многотысячный митинг противников действующей власти.

По информации «Грузия Онлайн», силовики применили против митингующих водометы. Пострадали по меньшей мере трое участников акции.

Выборы в Грузии: что известно

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок «Единое национальное движение – объединенная оппозиция Сила в единстве» (ЕНД), получил 27,14 процента.

Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах – в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.

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Автор: Катерина Шварц