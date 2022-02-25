Пренебрегая устоявшимися журналистскими стандартами, он регулярно распространяет ложную, манипулятивную информацию об истории Украины.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает внести в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, одиозного российского журналиста Владимира Соловьева.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, с соответствующим предложением решено обратиться в Министерство культуры и информационной политики.

"Он (Соловьев - УНИАН), пренебрегая устоявшимися журналистскими стандартами, регулярно распространяет ложную, манипулятивную информацию об истории Украины, современных событиях в нашей стране, деятельности украинского парламента, правительства, ВСУ и всего гражданского общества", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, информационные передачи с участием Соловьева в формате ток-шоу составляют значительный объем программ телеканалов "Россия 1" и "PTP - Планета". Они имеют постоянное место в сетке вещания (в период с 8 декабря 2021 по 13 декабря 2022 года транслировалось 38 выпусков передач) и большой хронометраж - от 2 до почти 3 ч каждая. В передачах при его участии были зафиксированы высказывания с обоснованием и оправданием агрессивных действий (войны) Российской Федерации против Украины и стран НАТО.

"Как известно, указом президента Украины № 203/2021 от 21 мая 2021 года Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", в состав которого входят названные телеканалы, было включено в санкционный список. А распространение любой пропаганды войны или выступления в поддержку национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющие собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, в соответствии с международными актами и украинскими законами запрещено", - подчеркнули в Нацсовете.

Национальный совет надеется, что Министерство культуры и информационной политики, не медля, издаст соответствующий приказ, согласно которому Соловьев не будет иметь права находиться на территории Украины и в эфирах украинских телеканалов и радио.

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