По состоянию на сегодня официальных требований от польских перевозчиков не было передано украинской стороне.

Блокировка польскими перевозчиками движения грузовиков на границе с Украиной вредит интересам обеих стран, заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечается, сейчас заблокированы три пункта пропуска "Корчева-Краковец", "Гребенное – Рава-Русская", "Дорогуск – Ягодин".

"Наша позиция однозначна: блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности". Находимся в постоянной коммуникации с нашим псольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы решить ситуацию. По состоянию на сегодня официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны", - говорится в сообщении украинского ведомства.

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При этом в Мингромад отмечают, что из информации, которая доступна из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза – то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "путь".

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены. Хотим заверить перевозчиков и экспортеров: команда круглосуточно работает над поиском решений, чтобы как можно быстрее разблокировать пункты пропуска", - заявили в украинском министерстве.

Польские перевозчики и Украина

Как сообщал УНИАН, в конце октября польские перевозчики заявили о намерении с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями. Забастовка должна была состояться 3 ноября, но была перенесена на 6 ноября.

1 ноября украинская сторона направила в Польшу официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку.

Посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч отмечал 3 ноября, что все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками определенных компромиссов и объяснить им также, что подавляющее большинство требований, которые они ставят не реалистичны к выполнению. Дипломат напомнил, что, в частности, требования перевозчиков о восстановлении разрешений на международные автомобильные перевозки для украинских перевозчиков противоречат правовому полю и нашим взаимным обязательствам с ЕС. По его словам, еще одно требование перевозчиков имеет определенный дискриминационный характер, в частности, это касается определенных преференций при пересечении границы автомобилями на польских регистрационных номерах.

Вчера, 6 ноября, Государственная пограничная служба Украины предупредила водителей, что заблокировано движение для грузовиков на польско-украинской границе из-за забастовки польских перевозчиков. Сообщалось, что затруднено из-за этого движение в направлении пунктов пропуска "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное". По данным ГПСУ, организаторы акции планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты.

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