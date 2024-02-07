Вполне возможно, что после Польши ядерное оружие получили бы и страны Балтии.

Странам Восточной Европы пора готовиться к приходу к власти Дональда Трампа. Ведь при его правлении США вряд ли поможет партнерам по НАТО защититься от нападения с РФ.

Журналисты издания The Spectator цитируют старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рогача. Он объясняет, что именно ядерное сдерживание может помочь странам Восточной Европы чувствовать себя в безопасности в случае победы Трампа на выборах.

"Для Европы нет никакого подслащивания ситуации: господин Трамп не будет "жестким" в отношении России и не будет заинтересован в укреплении НАТО. Бывший президент назвал Альянс устаревшим и подумывает о выходе из него. Забудьте о "взрослых в комнате", - пишет Рогач.

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По мнению ученого, именно Польша имеет наибольшие риски стать следующей мишенью РФ. Поэтому Варшава должна не надеяться на помощь США, а самостоятельно иметь рычаги сдерживания такой агрессии, считает Рогач. Кроме того, по мнению ученого, Польша имеет достаточно финансов, чтобы обеспечить содержание ядерного оружия.

Он также считает, что если Польша официально заявит о своем желании получить такое оружие, это может побудить Францию или Британию предложить Варшаве двустороннее соглашение о совместном использовании ядерного оружия. А если оружие получит Польша, следующими могут стать и страны Балтии, убежден ученый.

"В постамериканском мире польский ядерный зонт мог бы помочь обезопасить восточный фланг Европы. Она также обеспечила бы альтернативный способ гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий, особенно если членство в НАТО больше не будет вариантом. Однако, по сути, ядерная Польша дала бы ответ на извечную проблему европейской геополитики: как предотвратить стремление Германии и России доминировать на евразийском континенте", – резюмирует Рогач.

Война России и НАТО - последние новости

Первыми о возможной войне между НАТО и РФ заявили журналисты Bild. Со ссылкой на секретный документ бундесвера, они заявили, что в НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

А The Washington Post предупредил, что в Москве полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами глобального Юга.

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