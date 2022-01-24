"За" кандидатуру нидерландского пророссийского представителя Тини Кокса проголосовало 164 члена ПАСЕ.

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Кокса.

Результаты голосования объявили сегодня в рамках зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге. Трансляция заседания проходит на сайте ПАСЕ.

Также на пост президента претендовала руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины, народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, но она не набрала достаточное количество голосов.

Всего в голосовании приняло участие 249 членов ПАСЕ. Недействительными признаны 5 бюллетеней. Для победы надо было набрать не менее 123 голоса.

"За" кандидатуру нидерландского пророссийского представителя Кокса проголосовали 164 члена ПАСЕ, а "за" Мезенцеву - 80.

Таким образом Кокса объявили избранным президентом ПАСЕ.

Нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко также сообщил об этом в Telegram.

"Он очень известен своими русофильскими взглядами. Например, именно благодаря его стараниям российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019 году. По процедуре, если никого больше нет на должность Президента ПАСЕ, то он избирается, по сути, без выборов. Поэтому мы решили нарушить эту процедуру и выдвинули Марию Мезенцеву на должность Президента ПАСЕ", - отметил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы был представитель Бельгии Хендрик (Рик) Дамс. Его избрали 27 января 2020 года.

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