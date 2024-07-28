Инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир семьям, пострадавшим от землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично дал пощечину маленькому мальчику за то, что тот не поцеловал ему руку в знак уважения. Соответствующие кадры распространили турецкие СМИ.

Утверждается, что инцидент произошел в городе Ризе на церемонии вручения ключей от квартир семьям, пострадавшим от прошлогоднего землетрясения.

На сцену поднялась семья с двумя маленькими сыновьями. Первым к президенту подбежал 5-летний мальчик. Эрдоган протянул ему руку ладонью вниз, явно ожидая, что ребенок ее поцелует. Когда поцелуя не последовало, Эрдоган дал мальчику легкую пощечину. После подсказки взрослых мальчик поцеловал руку и прижал ее ко лбу, согласно традиции. Второй мальчик, подойдя к Эрдогану, обнял его, но целовать руку не стал. При этом Эрдоган дал детям по денежной купюре.

Турецкая традиция целовать руки старшим

В Турции до сих пор широко распространена традиция целовать руку старшим в знак уважения и чествования. Этот обычай особенно распространен во время праздничных событий, таких как Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам, а также во время семейных встреч. Младшие члены семьи целуют руку старшим, а затем подносят ее ко лбу, демонстрируя почитание и уважение к старшему поколению.

Эта традиция имеет глубокие корни в турецкой культуре и отражает важность семейных связей и уважительного отношения к старшим. Хотя современные изменения влияют на многие аспекты жизни турок, эта традиция остается живой и уважаемой во многих турецких семьях.

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