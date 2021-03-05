Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов пересмотреть президентские полномочия на нанесение ударов за границей.
Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РБК-Украина.
Она напомнила, что эти полномочия президента США действуют уже почти 20 лет.
"Он (президент Байден - ред.) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить", - сказала Псаки.
Полномочия на нанесение ударов за границей: что известно
Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года, когда были уничтожены две башни торгового центра в Нью-Йорке.
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Согласно американской Конституции, войну объявляет Конгресс, но президенты де-факто пользуются возможностью на проведение военных операций за рубежом.
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