Джо Байден готов пересмотреть свои полномочия на нанесение ударов за границей / фото REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов пересмотреть президентские полномочия на нанесение ударов за границей.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что эти полномочия президента США действуют уже почти 20 лет.

"Он (президент Байден - ред.) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить", - сказала Псаки.

Полномочия на нанесение ударов за границей: что известно

Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года, когда были уничтожены две башни торгового центра в Нью-Йорке.

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Согласно американской Конституции, войну объявляет Конгресс, но президенты де-факто пользуются возможностью на проведение военных операций за рубежом.

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Автор: УНИАН