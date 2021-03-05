Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов пересмотреть президентские полномочия на нанесение ударов за границей.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что эти полномочия президента США действуют уже почти 20 лет.

"Он (президент Байден - ред.) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить", - сказала Псаки.

Полномочия на нанесение ударов за границей: что известно

Полномочия на нанесение ударов за границей президенту США перешли от Конгресса после терактов 11 сентября 2001 года, когда были уничтожены две башни торгового центра в Нью-Йорке.

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Согласно американской Конституции, войну объявляет Конгресс, но президенты де-факто пользуются возможностью на проведение военных операций за рубежом.

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Автор: УНИАН