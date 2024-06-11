Чешский президент рассказал, как Венгрия саботирует работу девятки.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал информацию о возможном исключении Венгрии из состава Бухарестской девятки (B9).

Напомним, в девятку входят также Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Павел перечислил, чего не смогли достичь страны Бухарестской девятки из-за позиции Венгрии. В частности, из-за венгров лидеры стран не смогли согласовать совместное заявление по Украине по итогам саммита в Риге. Поэтому его заменили декларацией трех президентов, которые сейчас сопредседательствуют в девятке, пишет Ceskenoviny.

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Кроме того, Павел добавил, что из-за "настроения Венгрии", B9 не приняла решения по кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО.

При этом, как подчеркнул чешский президент, на саммите девятки в Риге "ни слова" не было сказано о возможном выходе Венгрии из B9.

Выход Венгрии из B9

Источники Financial Times сказали, что дискуссии об исключении Венгрии из Бухарестской девятки "очень серьезные", а один из собеседников издания даже выразил мнение, что B9 "встречается в таком формате в последний раз.

Венгерский премьер Виктор Орбан является ярым противником позиции ЕС по России за ее войну против Украины. Также Орбан не раз высказывал пророссийскую позицию и делал негативные заявления об Украине.

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