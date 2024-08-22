Индия попытается "задобрить" Запад и убедить его в своей нейтральной позиции, при этом не отдаляясь от России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа впервые посетит Украину, этот визит состоится спустя полтора месяца после того, как Моди посетил Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Как пишет Associated Press, этот визит свидетельствует о попытке Индии занять более нейтральную позицию после того, как ее сочли "склонившейся на сторону России".

Моди хочет сгладить последствия от встречи с Путиным

Поездка в Украину представляет собой "попытку Индии сбалансировать ситуацию", и сгладить последствия встречи Моди с Путиным, пишет издание. Визит Моди в Россию 8-9 июля совпал со встречей лидеров НАТО в Вашингтоне и российскими ракетными ударами по больнице в Украине. Это вызвало резкую критику в западных странах, и в частности, со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который назвал встречу Моди с Путиным "огромным разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Как считает аналитик по Индо-Тихоокеанскому региону Дерек Гроссман, визит Моди призван показать, что стратегическая ориентация Нью-Дели остается внеблоковой, и сохранить баланс в ее внешней политике.

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"Аналитики считают, что Зеленский вряд ли будет поднимать вопрос о встрече Моди с Путиным - по крайней мере, публично. Но визит Моди в Москву и отношения между Индией и Россией будут "сильным подтекстом" его поездки на Украину, даже если об этом не будет прямо сказано в публичных заявлениях", - пишет AP.

Что Моди получит от визита в Украину

Эксперты отмечают, что эта поездка, скорее всего, будет хорошо воспринята в США и других западных странах, которые критически отнеслись к встрече Моди с Путиным в июле.

Для Моди эта поездка - возможность "задействовать Зеленского и обеспечить индийские интересы, дать отпор чрезмерному влиянию России и задобрить Запад", - добавил Гроссман. Но хотя эта поездка позволит Западу успокоиться, по-прежнему ясно, что Индия поддерживает более тесные отношения с Москвой, и "визит Моди не изменит этого восприятия".

Напомним, во время своего пребывания в Польше 21 августа Моди заявил, что он поддерживает мир в регионе и вновь призвал к дипломатии для прекращения войны в Украине.

Выступая в среду в Варшаве, Моди сказал, что "сейчас не эпоха войны". Индия является "сторонником постоянного мира в этом регионе" и верит в диалог и дипломатию для разрешения конфликта, сказал он.

Визит премьера Индии в Украину - что известно

В Офисе украинского президента подтвердили, что визит Нарендра Моди состоится в эту пятницу, 23 августа. В ОП добавили, что во время визита состоятся переговоры Моди с Владимиром Зеленским, где они обсудят "вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества". Кроме того, ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Как писал Bloomberg, Моди исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине. Однако Индия все же согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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