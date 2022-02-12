Санкции должны поощрить Россию воздержаться от военных действий и выбрать путь дипломатии.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и руководитель аппарата президента Европейской комиссии Бьорн Зайберт скоординировали подготовку санкций против РФ.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, Шерман и Зайберт вечером 11 февраля обсудили ситуацию в Украине и наращивание российских войск вблизи украинских границ.

"Следуя твердым обязательствам по активной трансатлантической координации, обсудили шаги, предпринятые ЕС и США, для поощрения Россию к деэскалации, избранию пути дипломатии и воздерживания от всех военных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любое дальнейшее обострение ситуация будет оказывать серьезное влияние на экономику России в результате введения санкций.

"Любая дальнейшая агрессия России против Украины приведет к серьезным последствиям и серьезным потерям для Российской Федерации. И они (представители ЕС и США – УНИАН) детально скоординировали подготовку мощного и всеобъемлющего пакета санкций, который будет быстро задействован в случае дальнейшей военной агрессии России", – говорится в сообщении.

Угроза российского вторжения в Украину

Как сообщал УНИАН, 7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вдоль всей границы Украины со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тысяч военных. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 20 февраля. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает "сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Президент США Джо Байден 11 февраля провел онлайн-встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами государств-членов Альянса, а также руководством Евросоюза. Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Байден сказал другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое может произойти в ближайшие несколько дней.

Также 11 февраля ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Среди них - Латвия, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Черногория, Нидерланды, Эстония.

В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов. Он также призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов и предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных.

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