"Позиция россиян "атака Ирана – это не агрессия, а самооборона" зеркально повторяет нарратив РФ о войне в Украине", – волонтер из Израиля Ирена Лившиц

Волонтер из Израиля, сооснователь и глава исполнительного комитета благотворительного Фонда "NEXUS" Ирена Лившиц рассказал УНИАН, почему Израиль еще не нанес ответный удар по Ирану и как российский след на Ближнем Востоке превращается в "окопы".

Ирена, насколько неожиданным был такой массированный удар Ирана по Израилю – три сотни ракет и дронов?

Дело в том, что эта угроза висела в воздухе уже довольно давно. Иран работал против Израиля через своих прокси в регионе, спонсировал все, что происходило. Никто, как бы, и не скрывал, что они стояли за 7 октября, стояли за ХАМАСом с Хезболлой. Оставался только один вопрос: "Когда же они все-таки решатся сделать это напрямую?".

В какой-то момент угрозы стали выражаться очень явно, в курсе была и израильская разведка, и наши союзники. Мы были готовы. Но удар был очень сильным. Это самая массовая атака и дронов, и ракет в плане количества. У нас получилось ее отразить. Никакого ущерба нам не нанесли. Мы показали: "Если это все, что вы можете, то все в порядке". Кроме них самих, все прекрасно понимают, что они эту атаку проиграли. Спросите любого военного эксперта, он скажет, что это был полный провал.

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Для них было два сюрприза. Во-первых, наши ПВО могут справиться с баллистикой. Во-вторых, они не знали, какие союзники у нас есть в регионе. Может быть, именно поэтому они в последнюю минуту начали угрожать странам, которые откроют свое воздушное пространство. Они до последней минуты не предполагали, что Израиль заручится поддержкой арабских стран.

Ирану нужно было показать региону, кто, условно говоря, в доме хозяин. Но, повторюсь, получилось так, как получилось. У Израиля гораздо более мощная поддержка даже среди местных арабских государств, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и так далее. Кто-то из них открыл свое небо, а кто-то активно поучаствовал.

И сейчас все ждут, как Израиль отреагирует. Все считают, что нельзя не отреагировать. Но, с военной точки зрения, нет смысла наносить удар, когда к нему приготовились. Он должен последовать тогда, когда его ожидают меньше всего.

Некоторые аналитики говорят, что США сдерживают Израиль от ответного удара. Как бы вы это прокомментировали?

Сдерживают двумя путями. Первое – рекомендации, убедительные просьбы этого не делать. Второй путь – это отказ от прямого участия. Условно говоря, Америка не будет бомбить Иран. Но, собственно, это и не предлагалось.

Мы же прекрасно понимаем, что сейчас никто одним ударом не уничтожит весь Иран и все его "отростки". И, допустим, последует какой-то, стратегический, тактический удар возмездия Израиля. После этого, скорее всего, последует удар на удар. И каким будет ответ на ответ? Станут ли союзники на нашу защиту так, как они это сделали в субботу? Где тогда будет Америка? Где будут арабские страны, которые выступили на нашей стороне? Где будут страны региона, которые проявили себя достаточно лояльно в этот раз? Сможем ли мы повторить успех? Это ключевые вопросы сейчас.

После 7 октября 2023 года мы с вами говорили о российском следе в тех событиях. Сейчас он просматривается?

Россия – единственная страна (кроме хуситов, которых никто не признает), которая выступила на стороне Ирана. Причем в открытую, на самом высшем уровне. Они сказали, что если будет угроза Ирану, то "мы встанем на их сторону". Как это воспринимать?

Мы прекрасно понимаем, что все прокси, которые работают от имени Ирана против Израиля, подпитываются Россией и с точки зрения вооружения, и с точки зрения обучения, и с точки зрения даже определенного контингента. Поэтому тут даже не просто след, а прямо такие "окопы" уже…

А как воспринимать выход Захаровой со словами, что, поскольку Израиль не осудил агрессию Украины на российской территории, то и мы не будем осуждать агрессию Ирана? Когда мы это прочитали, мы переглянулись и сказали, что шизофрению иногда нужно как-то скрывать.

Один из, если так можно сказать, плюсов этой атаки (хотя как можно говорить о "плюсах") - то, что маски сброшены. Все, что было завуалировано какой-то псевдодипломатией, на сегодняшний день – открытые факты. Мы прекрасно знаем, кто на чьей стороне, если что.

Раз уж мы заговорили об "если что". Третья мировая уже началась?

В XXI веке войны ведутся по-другому. Это раньше было понятно, что, вот, в этот день можно отмечать начало войны, а в этот – окончание. Сейчас никто не знает, с какого момента отсчитывать это начало…

Кто-то называет день полномасштабного вторжения в Украину, кто-то говорит про 2014 год, когда началась оккупация. Кто-то даже связывает Третью мировую с началом пандемии коронавируса, потому что это была "первая ласточка" обвала экономики, стали кардинально меняться геополитические процессы и т.д. Кто-то говорит, что, вот, сейчас на Ближнем Востоке начнется. И также трудно сейчас сказать, кто, с кем воюет, где и как.

И это мы еще не начали разговор об информационной войне, которая, похоже, не прекратится никогда.

Я могу сказать, что информационная война была очень жесткой с 2022 года, а ее второй виток произошел после 7 октября 2023-го. Как вам публикация, что израильтяне умудрились убить 10 миллионов жителей ГАЗы? (Общая численность населения сектора Газа в 2023 году оценивалась в 2,23 млн человек, – УНИАН). Мы уже в какой-то момент привыкли к тому, что на нас вешают все грехи человечества. Ну, карма у нас такая, наверное. И могу, к сожалению, сказать, что Израиль в информационной войне немного пропускает удары. Мы больше занимаемся именно тактической частью, меньше информационной составляющей, агитацией, пропагандой. Это, конечно, неправильно.

Российские ботофермы работают без остановки. Они просто плавно переходят с одного дискурса на другой. Если вы обратите внимание, то сейчас основная позиция вот этой ботофермы: атака Ирана – это не агрессия, а самооборона в ответ на действия Израиля по суверенной территории. Но позиция самообороны – это позиция, которую всегда педалировал Израиль. Все, что мы делаем – отвечаем.

Это тот нарратив, который был, скажем так, зарезервирован за Израилем в информационной войне. Его украли.

И они продолжают гнуть эту линию, даже несмотря на то, что нас атаковали на нашей земле: "Израиль напал на Газу... Израиль бомбит... Израиль напал на Иран, на суверенное государство в его консульстве…". Это, в какой-то мере, зеркально повторяет нарратив РФ о войне в Украине. То есть, Кремль повторяет раз за разом, что они "на стороне добра", "защищают правое дело". Россияне говорят: "Мы вообще ни на кого никогда не нападаем. И наши партнеры тоже ни-ни, ни в коем случае".

Получается, что мы – агрессоры, а они, бедные, защищаются! Как говорят в Одессе: "Все, правильно, только наоборот".

Насколько Израиль зависим от помощи США?

С момента создания государства Израиль в Америке существовал пункт о помощи нашей стране. Когда-то цифры поднимались, немножко опускались, но этот пункт был всегда. Помощь идет постоянно. Но она не за счет помощи Украине, это связано с совершенно другими, скажем так, бюджетными пунктами.

Я думаю, что во многом мы зависим не столько от конкретного пакета помощи, сколько от стратегической поддержки. Мы же прекрасно понимаем, что без коалиции с США, международная поддержка Израиля не была бы такой явной.

А если говорить о том пакете, который никак не получается проголосовать в Конгрессе США сейчас?

Для Израиля вопрос голосования за такую помощь имеет два посыла. Первый – это экономический, финансовый вопрос, вооружение и так далее. Но не менее важный посыл состоит в том, что, когда американский Конгресс голосует за пакет помощи – это определенное заявление, что Америка продолжает поддерживать Израиль в военных позициях.

А что скажете о словах Дональда Трампа: "Будь я президентом, этого бы не произошло"?

Это напоминает известный одесский анекдот: "Вы тоже говорите". Знаете его?

Да. На приеме у врача старый одессит жалуется, что все его одногодки постоянно говорят о регулярном бурном сексе. И в ответ: "Вы тоже говорите"…

… Слова Трампа из этой же серии. Просто слова.

Понятное дело, что в Америке позиция президента по отношению к Израилю – одна из ключевых. Кто бы сегодня не хотел баллотироваться в президенты США, в создавшейся ситуации должен был бы выразить свою поддержку нашей стране. И мы все знаем, что Трамп всегда очень хорошо относился к Израилю. Но есть одно небольшое "но".

Это "но" появилось как раз в момент начала полномасштабной войны в Украине. Как вы помните, Трамп говорил похожие слова, что, если бы он был президентом, война в Украине закончилась бы за 24 часа. Но как бы он это сделал? Совершенно не факт, что он бы выступил на стороне Украины и боролся бы за ее победу.

Поэтому нужно понимать, что, с одной стороны, у него плотные связи с Россией. С другой - он был всегда большим другом Израиля, это правда. Трамп мог себе позволить, так сказать, плясать на двух свадьбах. Он мог быть и другом Путина, и другом Израиля. Сегодня это уже невозможно. Понимаете? Сегодня уже нельзя быть и тут, и там. И непонятно, какой выбор он сделает между этими двумя лагерями. Поэтому сейчас, скажем так, я бы не ставила на него свою жизнь.

Влад Абрамов

Влад Абрамов