"Одна из версий происходящего, что оружие, ввезенное Россией в Сирию, тонкой струйкой просочилось в Газу", - волонтер из Израиля Ирена Лившиц

Волонтер из Израиля, сооснователь благотворительного фонда NEXUS Ирена Лившиц в интервью УНИАН рассказала о нечеловеческой жестокости террористов и российском следе в атаке на Израиль.

Израильтянка Ирена Лившиц с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину помогает Украине. Она стала одним из основателей благотворительного фонда NEXUS. Силами фонда для наших воинов закупались средства тактической медицины, передавалась помощь госпиталям, на Херсонщину отправляли оборудование для очистки воды… Общий объем гуманитарных грузов - 200 тонн, собрано 150 млн грн помощи.

Несколько дней назад Ирена организовала Центр помощи солдатам ЦАХАЛа и жителям юга Израиля.Многим израильтянам пришлось в спешке покинуть дома, люди, не дожидаясь, пока включится государство, помогают беженцам с необходимыми вещами и расселением. Солдатам передается еда, вода, консервы, чай/кофе, зарядные устройства, белье, одежда и многое другое. Ирена Лившиц поговорила с УНИАН о необъяснимой жестокости террористов, объяснила, насколько уместно сравнение пострадавших от нападения террористов населенных пунктов на юге Израиля с Бучей, рассказала о российском следе и активности кремлевских ботов.

Ирена, что сейчас происходит в Израиле?

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Война продолжается. Вчера опять были обстрелы со стороны Газы. Обострение на севере. Еще нет официальной информации, но ожидается открытие северного фронта.

Война не только продолжается, но еще и затягивается?

Мы ожидаем, что война замет достаточно много времени. Возможно, война выйдет на другой уровень. Как вы знаете, Штаты включились, подогнали авианосцы. Я надеюсь, это повлияет, и ситуация успокоится. Но может быть и наоборот - это вызовет еще более серьезную войну на всех фронтах. Уже были обстрелы со стороны Сирии, Ливана…

Что касается людей, то настроение боевое, но оно смешано с глубоким трауром. Появляются все новые имена погибших. Все в глубоком трауре. Но это добавляет мотивации. Выбора нам не оставили. Плотно обсуждается сухопутная операция. Ведутся переговоры о создании правительства национального единства, что позволит принимать решения гораздо более жесткие, без оглядки на оппозицию.

Насколько атаку террористов на Израиль можно сравнивать с тем, что происходило и происходит в Украине?

У меня было определенное дежавю. Я помню, как я проснулась 24 февраля, телефон разрывался, звонили друзья из Украины: "Ира, нас бомбят". Сейчас во многом похоже.

У вас это происходит с 2014 года, а в 2022-м произошло обострение. И тут тоже фаза конфликта, который длится более 70 лет.

Атака стала полной неожиданностью. Были обстрелы, но мы знали, по какому алгоритму это идет: у них какие-то "железяки", у нас "Железный купол"… Сейчас - совершено другая ситуация. Тысячи террористов вторглись, есть похищенные, и такого количество жертв не было с… даже сложно сказать, с какой войны. Даже Война Судного дня не похожа по количеству жертв, особенно среди гражданских.

А различие в том, что у вас воюют два суверенных государства, есть законы войны… Я понимаю, что та сторона их не соблюдает, но все же, они есть. В нашей ситуации мы воюем с террористической группировкой, которая каким-то образом получила признание таких стран как Иран, Катар, Йемен, частично Саудовской Аравии... Это другая история.

Я думаю, что Россия нарушила уже все законы войны.

Да. Но хотя бы можно ссылаться на эти законы. Когда идет речь о государстве, каким бы поганым оно ни было, теоретически, вступают в действие какие-то Конвенции. А тут государства нет, легитимной армии нет. Мы не можем рассчитывать на соблюдение конвенций априори. Они удерживают не одну сотню наших пленных, и мы не знаем, живы люди или нет, в каких условиях содержатся. И как их вызволять? Признанные мировые механизмы не работают.

Насколько, по вашему мнению, уместны сравнения зверств террористов ХАМАС со зверствами российских военных под Киевом, в Буче?

Не знаю, насколько правильно сравнивать. Каждая трагедия должна иметь свое имя, свое лицо, свой памятник. Я не сравниваю, но в плане уродства ситуации очень много общего.

Я хорошо знаю, что произошло в Буче. Был, я не побоюсь этого слова, геноцид, истребление людей самым жесточайшим способом. Невозможно ожидать такого от военных. Я сама - резервист, много лет служила в израильской армии. Офицер придерживается кодекса, ну, хоть какого-то кодекса [чести]. Там он отсутствовал. Я молчу про права человека, про человечность, но воинская честь, воинский кодекс... На мой взгляд, когда такое сотворили офицеры, носящие форму, которые находились на службе, их нельзя назвать военными, а лишь головорезами.

В Израиле сейчас произошло очень похожее - зверство, звериная жестокость. Эти существа - не военные, для них кодекса чести не существовало априори. У нас есть четкие данные о том, что происходило, и это не поддается никакому описанию. Зверски убивали детей, зверски насиловали женщин. Это была бойня. Они резали, уничтожали безоружных людей. В таком формате, в таком масштабе ничего не было никогда.

Ирена, скажите, обсуждают ли в Израиле российский след в теме поддержки террористов?

Я обсудила это со многими израильскими аналитиками. Однозначно просматривается российский след. Они выбрали время, чтобы подорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией (это ослабило бы Иран). Это - отвлекающий маневр. Теперь мир больше говорит о том, что произошло в Израиле, чем в Украине.

Кроме того, с точки зрения стратегии, амуниции, оружия нападавших, единственные, кто мог приложить руку – Иран и Россия, каждый в своей области. Одна из версий, что оружие, которое было ввезено Россией в Сирию, в какой-то момент начало просачиваться тонкой струйкой в Газу. Поставки были постепенные, поэтапные. Скорее всего, была тихая кибератака, которая позволила им пролезть через границу. И много месяцев проходила разведывательная поддержка, которая и позволила готовить такую атаку. Разведывательная поддержка высокого уровня, поскольку это прошло мимо нас. Это была грамотно спланированная операция.

А кроме тех целей, которые вы уже назвали, были еще?

Я не могу им в голову залезть. Но лежит на поверхности, что ситуация с заложниками – самая, самая, самая чувствительная ситуация для Израиля. Мы своих заложников никогда не оставляем. Есть знаменитая сделка Гилада Шалита, когда за одного военнопленного отдали 1200 заключенных-террористов, включая архитеррористов. Они знают, что Израиль готов платить очень высокую цену за своих заложников.

В наших тюрьмах сидит примерно 7000 палестинских террористов. Похищено несколько сотен наших людей. Они прекрасно знают, что Израиль торгуется как за живых, так и за мертвых, одинаково. И это для них - разменная монета высокого эквивалента. Они будут требовать отпустить заключенных, будут требования уступок территориального характера, требований будет очень много.

Кроме того, первый раз со времен Войны Судного дня Израиль прошел через унизительную ситуацию в самом начале. И это я мягко говорю.

И еще можно отметить, что террористы старались посеять панику, обвалить некоторые вопросы экономики и заявить о себе: "Смотрите, что мы творим".

Вы упомянули о кибератаках, а были ли информационные атаки? Слышал, что и сейчас среди граждан Израиля нагнетаются панические настроения.

Такие попытки происходят всегда. Очень много вбросов, особенно в русскоязычном пространстве. Фабрика ботов, к сожалению, много лет успешно работает в Израиле. Сейчас обострение: пошли вбросы на тему, где прокололся Израиль.

Также у русскоязычных возобновились трения между пророссийскими и проукраинскими израильтянами. Проукраинские подчеркивают российский след. Пророссийские начинают вопить: "У нас война, а Украина в ООН поддерживала Палестину сколько лет и сколько раз?". Ну, на самом деле, было… Эта "карта" звучит повсеместно. Всплывают скриншоты из украинских пабликов…

У вас сейчас много антиизраильских и антисемитских вбросов. И кто будет разбирать: работает фабрика ботов, или нет? Многие используют то, что там написано, с посылом: "Мы, израильтяне, вам помогали. А когда у нас беда, на нас вот такое выливают…". Я не говорю о государстве, но многие люди действительно помогали Украине.

Поэтому нужно быть жестче: не в плане цензуры, а в плане мониторинга медийного пространства.

Вы работаете в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Чему, на ваш взгляд, Украина может поучится у Израиля?

В первую очередь, нужно рассчитывать на себя. Никогда не знаешь, как повернется глобальная политика, где какие настроения изменятся. И я не говорю о сроках в год-полтора. Важно иметь свой комплекс обороны и наступления. Нужно накапливать свои силы.

Во-вторых, я не люблю слово "пропаганда", но на самом деле это не плохой инструмент. Если она направлена на укрепление патриотизма – это важный элемент. В преддверии этой войны в Израиле прошла масса протестов против правительства, реформ. Но как только появилась угроза извне, все разногласия ушли на второй план. Разборы полетов, протесты - будут потом.

Мне кажется, что это немножечко в Украине провисает, мы слышим про какие-то политические распри среди украинцев: "за президента", "против президента"… Я понимаю, что это подпитывается пропагандой врага. Поэтому нужно работать, чтобы украинцы "тефлоном" себя закрывали от внешнего воздействия.

И есть вопрос гуманитарной помощи. Хотите пишите, хотите нет, но я скажу: для израильтян собирать помощь для солдат, для людей – нечто святое. И никому в голову не придет что-то... Нам самим перед собой будет стыдно. Я прошу прощения, что это говорю, но я общаюсь со многими благотворительными фондами, и мы сами с таким столкнулись: то, что у вас происходит с помощью извне - совсем не правильно. Я не буду никого конкретного называть, но, видимо, у некоторых людей нет ощущения, что идет война, что не время заниматься такими штуками. Я вижу, что над этим работают, но надо еще.

В Израиле все "интересы", которые были актуальны до войны, становятся неактуальными во время войны.

Влад Абрамов

Влад Абрамов