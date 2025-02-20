Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

В российской столице бушует масштабный пожар. Пылает расположенный в Москве Институт точной и вычислительной техники им. С.А. Лебедева, который, по некоторым данным, связан с российской оборонной промышленностью.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Также для тушения огня планируют задействовать авиацию.

Предварительно, пожар начался на цокольном этаже Института. Сообщается об угроза взрыва баллонов с гелием, которые находятся на территории.

Отмечается, что из здания самостоятельно вышли около 30 человек. О пострадавших информации нет.

В сети уже публикуют кадры масштабного пожара.

Инциденты в России

Ночью 19 февраля в России заявили об атаке дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва. После этого в районе объекта вспыхнул пожар.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали об успешных ударах по стране-агрессору. Кроме поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку горючего для нужд оккупационных войск.

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