Число жертв пожара в больнице в Турции возросло до девяти

Возгорание произошло в отделении для больных с коронавирусом из-за поломки кислородного аппарата.

Число жертв пожара в больнице в турецком городе Газиантеп возросло до девяти. Читайте такжеВ Польше резко ухудшилось отношение населения к церкви Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство «Анадолу». Министр подчеркнул, что печальное событие, произошедшее в больнице из-за поломки кислородного аппарата, огорчило всех. «Число жертв возросло до 9. Пострадавших доставили в близлежащие больницы», - написал Коджа. Что случилось Возгорание произошло из-за поломки кислородного аппарата в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Пациенты больницы, проходившие лечение от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.

Полиция проводит расследование происшествия. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Тамара Отовская

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