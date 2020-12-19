Пожар в больнице Турции - число жертв увеличилось / aa.com.tr
Число жертв пожара в больнице в турецком городе Газиантеп возросло до девяти.
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Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство «Анадолу».
Министр подчеркнул, что печальное событие, произошедшее в больнице из-за поломки кислородного аппарата, огорчило всех.
«Число жертв возросло до 9. Пострадавших доставили в близлежащие больницы», - написал Коджа.
Что случилось
- Возгорание произошло из-за поломки кислородного аппарата в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Пациенты больницы, проходившие лечение от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.
- Полиция проводит расследование происшествия.
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