Отмечается, что обучение является частью обязательств Лондона.

Украинские военные продолжают обучаться в странах Европы. Вторая группа артиллеристов освоила гаубицу AS90 в Великобритании.

Министерство обороны Британии сообщило, что украинские защитники успешно завершили обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90.

"Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России", - указано в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter.

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Справка УНИАН. AS90 - это самоходная артиллерийская установка британского производства. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 25 и 30 километров.

Обучения украинских военных в Европе - последние новости

Великобритания одна из стран Европы, которая помогает украинским защитникам осваивать новое вооружение, которое пообещали партнеры Украины для отражения российского нападения, а также делится опытом веденя боевых действий в разных условиях.

В апреле 2023 года в оборонном ведомстве Британии сообщили, что более 10 тысяч украинских военных уже прошли обучение, а до конца года они хотят обучить 20 тысяч. Кроме того, Лондон находится на втором месте в списке доноров военной помощи Украине.

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