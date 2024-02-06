По состоянию на 2023-й год на вооружении РФ числились 62 Ту-22М разных модификаций, сообщил обозреватель.

В ходе уникальной операции украинских разведчиков летом 2023 года в России полностью уничтожили один и повредили два бомбардировщика Ту-22М3. Главный нюанс заключался в том, что это были боеспособные самолеты, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как отметил эксперт, по состоянию на 2023-й год на вооружении РФ числились 62 Ту-22М разных модификаций.

"Но 30 из них имеют разного уровня, от мелких до тяжёлых, неисправности. Некоторые из самолетов используются в формате "канибализма", для поддержания рабочего состояния других самолетов. То есть, уничтожены и повреждены были не просто самолеты, а именно те немногие, которые могли выполнять боевые задачи", - написал Коваленко.

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Спецоперация по уничтожению Ту-22М3

Как писал УНИАН, в августе 2023 года украинская разведывательная группа проникла на территорию РФ. Они уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и вывели из строя еще два.

Герое Украины Олег Бабий погиб во время возвращения с этого задания. Вместе с другими бойцами он преодолел пешком более 600 километров по территории российских захватчиков. В глубоком тылу им удалось уничтожить один ТУ-22М3 и еще два вывести из строя. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими оккупантами. Полковник Бабий получил смертельное ранение, прикрывая отход своих побратимов.

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