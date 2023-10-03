Разговор состоялся в режиме видеоконференции и касался последних событий в Конгрессе США.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с партнерами и союзниками, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает CNN.

Как заявили представители Белого дома, среди участников этого разговора были:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

Президент Европейского Совета Шарль Мишель,

Канцлер Германии Олаф Шольц,

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони,

Премьер-министр Японии Фумио Кисида,

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

Президент Польши Анджей Дуда,

Президент Румынии Клаус Йоханнис,

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак,

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна,

Позже лидеры ЕС подтвердили свою поддержку Украине.

Видео дня

"Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительное военное оборудование, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равняется миру и безопасности в Европе", – сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что поддержка Украины Украиной со стороны Европы "непоколебима". В частности она упомянула о предложенных новых 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, обязательствах поставить один миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, а также намерении привлечь Россию к ответственности за военные преступления против украинцев.

Как рассказал после разговора польский президент Анджей Дуда, Байден "заверил" собеседников, что поддержка Украины, в частности военным снаряжением, продолжится. "Он сказал, что обеспечит эту поддержку в Конгрессе", – добавил Дуда.

Западная поддержка Украины-последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе США приняли временный бюджет, в котором не было предусмотрено расходов на поддержку Украины. Это вызвало упадок на Западе и в Украине, что США перестали быть надежным союзником Украины на фоне вторжения россиян.

Однако только Америкой проблема не ограничивается. Как пишет The Guardian, в Великобритании тоже постепенно угасает энтузиазм по поводу поддержки Украины. У населения и политиков этой страны накопилась усталость от расходов на войну, которую они не ощущают своей.

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