Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с партнерами и союзниками, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает CNN.
Как заявили представители Белого дома, среди участников этого разговора были:
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо,
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель,
- Канцлер Германии Олаф Шольц,
- Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони,
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида,
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
- Президент Польши Анджей Дуда,
- Президент Румынии Клаус Йоханнис,
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак,
- Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна,
Позже лидеры ЕС подтвердили свою поддержку Украине.
"Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительное военное оборудование, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равняется миру и безопасности в Европе", – сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что поддержка Украины Украиной со стороны Европы "непоколебима". В частности она упомянула о предложенных новых 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, обязательствах поставить один миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, а также намерении привлечь Россию к ответственности за военные преступления против украинцев.
Как рассказал после разговора польский президент Анджей Дуда, Байден "заверил" собеседников, что поддержка Украины, в частности военным снаряжением, продолжится. "Он сказал, что обеспечит эту поддержку в Конгрессе", – добавил Дуда.
Западная поддержка Украины-последние новости
Как писал УНИАН, на прошлой неделе США приняли временный бюджет, в котором не было предусмотрено расходов на поддержку Украины. Это вызвало упадок на Западе и в Украине, что США перестали быть надежным союзником Украины на фоне вторжения россиян.
Однако только Америкой проблема не ограничивается. Как пишет The Guardian, в Великобритании тоже постепенно угасает энтузиазм по поводу поддержки Украины. У населения и политиков этой страны накопилась усталость от расходов на войну, которую они не ощущают своей.
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