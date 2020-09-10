Дипломат на день рождения Лукашенко подарил ему факсимильное издание книги 1866 года.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией Беларуси в ее составе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Дипломат на день рождения Лукашенко подарил ему факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», - заявил посол.

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Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Денис Прядко