Такой подарок посол сделал на День рождения президента Беларуси / кадр: Telegram-канал «Пул Первого»
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией Беларуси в ее составе.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Дипломат на день рождения Лукашенко подарил ему факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.
«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», - заявил посол.
Читайте также"Наклонить меня не получится": Лукашенко заявил, что не отдаст власть
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram