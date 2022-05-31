Несмотря на негативное экономическое влияние, американское общество продолжает поддерживать украинцев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что общественное мнение американского общества по поддержке Украины не изменилось, но существуют определенные настроения недовольства среди экспертов и некоторых политиков, с которыми нужно работать.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

"С одной стороны, мы видим абсолютно беспрецедентную поддержку американцев. В любом городе, в который бы вы не поехали в США, вы увидите на улицах флаги (Украины - УНИАН). Люди максимально стараются помочь, об этом свидетельствует и программа президента (Владимира Зеленского - УНИАН) платформа "UNITED 24" и очень много других инициатив, где люди собирают средства для помощи. Именно эта поддержка позволила американским законодателям очень быстро, уже в феврале, принять первые изменения в бюджет и выделить средства, а затем выделить уже беспрецедентную помощь Украине (40 млрд долл.- УНИАН)", - отметила Маркарова.

Посол Украины в США добавила, что в то же время война, которую развязала Россия, имеет негативные последствия не только для Украины, но и для всего мира, что также повлияло на жизнь простых американцев.

"Начиная от продуктового кризиса и заканчивая энергетическим. Люди обращают внимание и на рост цен на топливо и другие вещи. Поэтому, от некоторых политиков и экспертов звучат заявления о том, что в США есть свои проблемы, которые надо решать. Это абсолютная правда, у каждой страны есть свои приоритеты и потребности граждан. Но, общественное мнение в США от этого не изменилась", - подчеркнула Маркарова.

Посол Украины в США констатировала, что несмотря на негативное экономическое влияние, американское общество продолжает поддерживать украинцев.

"Общественное мнение здесь не изменилось. Мы не видим, что куда-то исчезает или ослабляется поддержка Украины. Американское общество четко коммуницирует своей власти, что ценности, за которые борется Украина – это ценности американского народа", - подчеркнула Маркарова.

Посол Украины в США добавила, что в Америке существуют определенные настроения среди недовольных такой большой помощью Украины, но над этими вопросами работает дипломатический корпус.

"Нам это нужно понимать и с этим нужно работать. Работать со всеми и доносить до всех информацию. Доказывать, что это не выбор помогать Украине или не помогать. От этого не наступит мир, потому что единственный виновник в этой ситуации - это Россия. Поэтому, как раз помощь Украине - больше санкций, больше оружия, быстрее остановит Россию и вернет жизнь к определенной нормальности. Мы с этим работаем",- акцентировала Маркарова.

Справка УНИАН. Недавно экс-президент Дональд Трамп упрекнул действующему президенту США Джо Байдену о выделении 40 млрд долларов помощи Украине, аргументируя это случаем со стрельбой в американской школе с трагическими последствиями из-за отсутствия средств на охрану.

В США в результате стрельбы в начальной школе Техаса (город Робб) погибли 19 детей и 2 взрослых.

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