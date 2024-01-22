Страна подала заявку на членство в Альянсе еще в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.

Парламент Турции должен проголосовать за вступление Швеции в НАТО уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника.

Отмечается, что партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте вместе со своим националистическим союзником, будет добиваться одобрения ратификации членства Швеции в Альянсе после почти двухлетнего блокирования этого процесса.

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая вместе со своим националистическим союзником имеет большинство в парламенте, будет добиваться одобрения парламента для ратификации долгожданного членства Швеции в НАТО, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности ситуации. Одобрение Турции оставит Венгрию последним противником расширения блока.

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"Вступление Швеции укрепит НАТО, усилив его присутствие на севере и улучшив его способность защищать свой восточный фланг после вступления Финляндии в апреле прошлого года. Две страны Северной Европы, которые ранее избегали членства в военных альянсах, подали заявку на вступление вскоре после того, как Россия начала вести открытую войну против Украины в начале 2022 года", – говорится в материале.

Профильный комитет парламента Турции поддержал заявку Швеции на членство в прошлом месяце.

Путь Швеции в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. Уже в апреле 2023 года Финляндия официально присоединилась к Альянсу, тогда как членство Швеции до сих пор оставалось под вопросом. Путь страны в военный союз блокировала Турция.

В ноябре 2023 года Эрдоган передал протокол о вступлении Швеции в НАТО в парламент. 26 декабря Комитет по иностранным делам парламента Турции во вторник проголосовал за ратификацию Протокола о вступлении Швеции в НАТО. Чтобы он был ратифицирован, решение должно поддержать большинство парламентариев.

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