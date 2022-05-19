Степан появился на публике в сопровождении популярного блогера Khaby Lame.

Кот-блогер Степан из Харькова пополнил свою коллекцию наград. Хвостатый инфлюэнсер стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Об этом хозяйка животного сообщила на официальной странице пушистого блогера в Instagram.

Отмечается, что торжественная церемония прошла в Каннах. В пятизвездочном отеле Martinez собрались блогеры и инфлюэнсеры со всего мира. Стоимость билета в среднем составляла тысячу евро.

На церемонии кот Степан появился вместе с известным TikTok-блогером Khaby Lame.

"Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив!" – поблагодарил всех своих фанатов пушистый инфлюэнсер.

По данным организаторов World Influencers and Bloggers Awards, средства, которые собрали на мероприятии, передадут для помощи детям, пострадавшим во время войны в Украине.

Стоит отметить, что среди номинантов также был шеф-повар Евгений Клопотенко и певица Джамала.

Как ранее сообщал УНИАН, любимец миллионов пользователей Инстаграм, харьковский кот Степан стал волонтером и теперь из-за рубежа помогает украинским приютам для животных и зоопаркам.

Напомним, кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки в то время, как на фоне играют разные старые хиты.

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