Певица анонсировала выход своего нового фильма.

Американская певица Бритни Спирс поделилась фотографией популярного в сети украинского кота Степана, который уже стал мемом.

Снимок питомца она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к фото исполнительница анонсировала выход своего нового фильма.

"Я только что закончила съемки фильма, который называется "Кумир". В нем точно будет много хитов и ярких картинок, чтобы бросить в красивые лица моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я – да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом", – отметила она.

Читайте такжеПозор звезд: кто на сцене обмочился, кого стошнило, а кто засветил "клубничку"Кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные старые хиты.

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Автор: Катерина Шварц