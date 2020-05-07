Помощник Папы Римского заболел коронавирусом

Это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, передает 112.ua "Зараженный коронавирусом в Ватикане работает на Папу Франциска", - говорится в сообщении.

Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Как сообщал УНИАН, пандемия серьезно изменила порядок работы Ватикана - Папа Римский правил мессу в Вербное воскресенье в пустой церкви. Места, обычно заполненные верующими, были безлюдными.

83-летний понтифик, у которого повреждено легкое от инфекции, перенесенной в возрасте 20 лет, дважды получал отрицательный результат на коронавирус. Его дистанцируют от всех, кто может быть заражен вирусом. Он принимает пищу в своих личных покоях и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.