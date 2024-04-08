По словам Адама Смита, он верит, что спикер Палаты представителей "не оставит Украину".

Член Конгресса США от Демократической партии Адам Смит верит, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон выполнит свое обещание "не оставлять Украину". Об этом пишет The Hill.

По словам конгрессмена, способность Джонсона выполнить это обещание не даст демократам оснований для его отстранения.

Издание напоминает, что Джонсон пообещал взяться за помощь Украине, когда Конгресс вернется в Вашингтон в этом месяце после праздничных каникул, "хотя внутренняя политика его партии делает это сложным предложением". При этом некоторые демократы выдвинули помощь Украине как условие для того, чтобы спасти Джонсона от увольнения с поста спикера.

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"Да, неурядицы в Палате представителей плохо влияют на страну в разных аспектах, и увольнение спикера было бы большой, большой ошибкой. ... Я некоторое время работал со спикером Джонсоном, он был в Комитете по вооруженным силам, когда я был председателем. Он порядочный, умный человек, у меня с ним хорошие рабочие отношения", - отметил Смит.

Он также добавил, что он верит, что Джонсон "сдержит свое слово, и если он это сделает, то я не вижу никакой причины, почему демократы хотели бы отстранить его от должности спикера".

Позиция спикера Палаты представителей Джонсона относительно помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон готовит тайный пакет помощи США для Украины. По информации The Wall Street Journal, Джонсон, скорее всего, вынесет законопроект о помощи на рассмотрение Палаты представителей в условиях приостановления действия регламента, что потребует подавляющего большинства в две трети голосов для его принятия.

При этом, как отмечает издание, такой подход сделает спикера зависимым от демократов, которым, вероятно, придется предоставить около 200 голосов.

Также УНИАН сообщал, что Джонсон может остаться без должности спикера Палаты представителей Конгресса США из-за нежелания выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине.

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