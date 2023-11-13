Он назвал это решение важным сигналом.

Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно подтвердил, что Берлин удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро.

В эфире немецкого телеканала ARD он заявил, что запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее". По данным источника Deutsche Welle, решение должны принять уже в четверг, 16 ноября, на заседании бюджетного комитета бундестага.

"Мы не хотим оказаться в следующем году в ситуации, когда нам придется выдвигать дополнительные требования, когда это будет важно. Именно поэтому увеличение является важным сигналом - особенно сейчас, кстати, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания общественности во всем мире больше сосредоточена на Израиле", - заявил минстр.

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Увеличение помощи Германии для Украины: что известно

Напомним, 11 ноября немецкая газета Bild сообщила, что Министерство финансов Германии решило удвоить военную помощь Украине на следующий год. Изначально планировалось выделить на нее 4 миллиарда евро.

Уже на следующий день Reuters сообщил, что коалиция немецкого канцлера Олафа Шольца согласилась на удвоение этой суммы до 8 миллиардов евро. Официального подтверждения этой информации еще не было.

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