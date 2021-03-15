77-летний Хосе Вильярруэл десятки лет работал учителем на замену, но с началом пандемии ему пришлось уйти на пенсию.

В американском городе Фонтана, штат Калифорния, студент насобирал 27 тысяч долларов для своего бывшего учителя, после того как узнал, что он живет в автомобиле.

Об этом сообщает Fox 11.

77-летний Хосе Вильярруэл десятки лет работал учителем на замену. Однако с началом пандемии и переходом школ на дистанционное обучение был вынужден уволиться и выйти на пенсию. У Вильярруэла были долги, поэтому выходного пособия хватило ненадолго. В итоге бывший учитель переселился в свой автомобиль.

«Мое тело адаптировалось ко всем неровностям сиденья в машине», - пошутил Вильярруэл.

Один из его бывших учеников, 21-летний студент Стивен Нава, случайно встретил его в начале марта. Он вручил ему 300 долларов, а затем создал страницу для сбора пожертвований на краудфандинговом сайте GoFundMe.

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Чтобы привлечь больше людей, студент рассказал историю бывшего учителя в TikTok. В итоге за неделю Наве удалось собрать для Вильярруэла 27 тысяч долларов.

Он вручил чек бывшему учителю в день его рождения. Теперь Вильярруэл планирует совершить как можно больше добрых дел, чтобы оправдать доверие людей, которые ему помогли.

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Автор: Денис Прядко