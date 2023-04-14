Они пожертвовали мужчине более 12 000 долларов.

Тиктокер Luc'ius Allure (Люциус Аллюр) обратился к своим зрителям с просьбой помочь собрать деньги на дом на колесах за 6 000 долларов. В этом фургоне есть палатка, кухня и спальные места для его детей, которые мужчина воспитывает сам.

Как пишет The Insider, Аллюр пожаловался, что больше года живет с детьми, фактически путешествуя в машине. Он получает финансовую помощь от своего отца, но для него и двух детей этого недостаточно.

За первый день видео мужчины набрало более 1,4 миллиона просмотров и более 8 400 комментариев. Зрители выражали поддержку и проявили готовность пожертвовать деньги. За первые сутки он получил более 800 пожертвований. Сейчас он собрал уже более 12 000 долларов.

Видео дня

Следующее видео Аллюр снова снял в машине. На нем видно, как его дети спят на задних сиденьях, а сам мужчина начал плакать, так как увидел пожертвования зрителей.

У Аллюра сейчас более 84 000 подписчиков в TikTok, где он публикует видео о трудностях отца-одиночки и рассказывает о своей жизни в дороге со своими детьми.

Интересные новости из TikTok

Недавно 5-летний тиктокер из Украины взорвал Сеть и выдает новые "перлы".

В селе Ивахны Уманского района Черкасской области группа подростков сняла государственный флаг с могилы погибшего военнослужащего, чтобы снять видео для TikTok. В дело уже вмешались правоохранители.

Как рассказывал УНИАН, соцсеть TikTok уже давно перешла из сугубо развлекательной в коммерческую. Самые богатые тиктокеры зарабатывают десятки миллионов долларов в год.

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