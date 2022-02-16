Сегодня TikTok - одна из самых крупных социальных сетей мира.

Не секрет, что в ТикТоке можно неплохо заработать. Эта соцсеть уже давно перешла из сугубо развлекательной в коммерческую.

Издание Influencer Marketing Hub опубликовало рейтинг наиболее богатых тиктокеров.

Чарли Д'Амелио - 17, 5 млн $

На первом месте блогер Charli D'Amelio, аудитория которой насчитывает 135 миллионов подписчиков. Такая армия фанатов ежегодно приносит ей около 17,5 млн долларов. По версии журнала Forbes Чарли Д'Амелио дважды была одной из семи самых высокооплачиваемых звезд TikTok.

Wall Street Journal пишет, что блогерша переплюнула по своим заработкам даже генеральных директоров таких всемирно известных компаний как Starbucks и McDonalds.

Дикси Д’Амелио - 10 млн $

На втором месте Dixie D’Amelio - это старшая сестра Чарли Д’Амелио. Ее аудитория почти вдвое меньше, чем у знаменитой родственницы - 57 миллионов фолловеров. Это помогает девушке зарабатывать в год около 10 миллионов долларов. Помимо блога в ТикТок Дикси решила заняться музыкой. Она выпустила свой первый сингл "Be Happy" в июне 2020 года. Он лидировал в чартах Billboard Top Triller US и Top Triller Global и стал самым популярным видео на YouTube.

Эддисон Рэй - 8,5 млн $

Тройку лидеров замыкает Addison Rae. Несмотря на то, что на нее подписаны 86 миллионов человек, доход у нее ниже, чем у Дикси Д’Амелио. Эддисон зарабатывает в год на своем блоге до 8,5 миллионов долларов. В прошлом году блогерша получила свою первую крупную роль в кино - стала главной героиней сериала Netflix "Он — все это", что, конечно же, увеличило количество подписчиков.

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Белла Поарч - 5 млн $

Видео блогерши Bella Poarch являются самыми просматриваемыми в TikTok за 2020 год. На сегодняшний день за ней следят 87 миллионов фолловеров, и это приносит 5 миллионов долларов в год. Блогерша также появлялась в рекламе крупных брендов, таких как Google и Prada.

Джош Ричардс - 5 млн $

На аккаунт Josh Richards подписаны 26 млн человек, что позволяет Ричардсу получать 5 миллионов долларов в год. Популярность мужчины в социальной сети выросла благодаря его вокалу и танцам. Кроме того, он заработал репутацию плохого парня и сердцееда, что обеспечило ему армию фанаток.

Также Джош Ричардс стал соучредителем Animal Capital - компании, которая инвестирует во все, от приложений до генно-инженерных разработок.

Напомним, ТикТок помог найти девочку, которую похитил неизвестный в 4-летнем возрасте. Два десятка лет по всему миру искали пропавшую девочку. И все бесполезно, пока однажды не появилось короткое видео в ТикТок.

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