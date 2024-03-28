Человек, знакомый с решением об отстранении Громадзинского, сказал, что это стало "большим сюрпризом" для высокопоставленных чиновников Еврокорпуса.

Польский командующий Еврокорпусом, многонациональной боевой группой НАТО-ЕС, базирующейся во Франции, был уволен и отозван в Варшаву для проведения контрразведывательного расследования.

В министерстве обороны Польши заявили, что целью расследования является проверка "личного допуска" генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского и сбор новой информации о нем, пишет Financial Times. Варшава заявила, что уведомила своих союзников "заранее", и увольнение не вызвало особого беспокойства.

"Между нами и союзниками нет никаких опасений", - заявил в четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш польскому новостному каналу TVN24. Он назвал увольнение "серьезным вопросом", но настаивал на том, что расследование пока представляет собой лишь "процесс выяснения", не уточнив, что его побудило.

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Польша назначила генерал-лейтенанта Петра Блазеуша новым руководителем Еврокорпуса. "Все делается в соответствии с процедурами", - сказал министр.

Но человек, знакомый с решением об отстранении Громадзинского, сказал, что это стало "большим сюрпризом" для высокопоставленных чиновников Еврокорпуса. Варшава не предоставила никакой дополнительной информации о "деликатном вопросе", которым занимается контрразведывательное расследование, добавил этот человек.

Министерство обороны Польши перечислило различные законы и причины, по которым может быть начато такое контрразведывательное расследование. Один из них - "защита секретной информации". Громадзинский отрицает какие-либо правонарушения.

"Я верю, что процедура проверки, инициированная службой военной контрразведки, закончится для меня положительно", - написал Громадзинский в социальных сетях. За свои 34 года службы в армии "я всегда достойно представлял форму польского солдата", добавил он.

В июне прошлого года ему было поручено возглавить Еврокорпус, штаб-квартира которого находится в Страсбурге и который был создан в 1992 году как франко-германская боевая группа, в которую с тех пор также вошли военные из других стран, включая Польшу. Польский командир недавно также участвовал в надзоре за обучением украинских солдат в Германии.

До того как возглавить Еврокорпус, Громадзинский был командующим польскими войсками в Ираке и Сирии. Он также служил в генеральном штабе польских вооруженных сил.

"Это внутреннее решение Польши как страны-участницы Еврокорпуса", - заявили в боевой группе. "Еврокорпус стабилен и продолжит выполнять свои миссии по отношению к НАТО и ЕС".

Возможность войны между РФ и Польшей

Увольнение происходит на фоне растущих опасений по поводу безопасности в Варшаве, связанных с войной России в Украине, включая недавние нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе пригрозил Польше и другим странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, спросив своего военного командования, как они готовятся к потенциальному конфликту в регионе.

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