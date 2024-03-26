Они говорили о противостоянии странам Балтии.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с военными, смогут ли захватить и удержать Сувалкский коридор.

На опубликованном в сети видео он говорит, что некие "они" "все время вякают про Сувалкский коридор" и спрашивает у командующего Северо-Западного оперативного командования Александра Науменко о расстоянии от Беларуси до Калининградской области. Тот отвечает, что по прямой - 42 километра.

"Практически ничего... Ну, зря они себя так ведут. В данный момент тебе придется противостоять балтийским республикам... И часть Польши ты прихватываешь", - говорит Лукашенко.

Также он спрашивает, уверен ли министр, что сможет удержать своими войсками эту территорию по фронту. Тот говорит, что "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются и личный состав готовится".

Напряжение вокруг Сувалкского коридора:

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС. Также это кратчайший транспортный путь между Беларусией и Калининградской областью.

Прошлым летом, когда наемники российской частной военной компании "Вагнер" прибывали в Беларусь, в российской Госдуме заявили, что их задачей может стать попытка перерезания Сувалкского коридора.

Тогда в Министерстве обороны Польши заявилил о формировании армейских подразделений, которые должны укрепить оборону Сувалкского коридора.

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